Hanfmann in Fognini za zmago v Gstaadu

Gstaad, 29. julija - Nemec Yannick Hanfmann in Italijan Fabio Fognini sta finalista teniškega turnirja ATP v švicarskem Gstaadu z nagradnim skladom 540.310 evrov. Nemec je v prvem polfinalnem dvoboju premagal Nizozemca Robina Haaseja s 3:6, 7:6 (6) in 7:6 (4), četrtopostavljeni Italijan pa v drugem Španca Roberta Bautisto s 5:7, 6:2 in 6:3.