Slovenke dobile tekmice na EP v odbojki sede

Poreč, 29. julija - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je danes dobila tekmice na evropskem prvenstvu, ki ga bo med 4. in 12. novembrom gostil hrvaški Poreč. Med deveterico ekip bo tudi Slovenija, ki je danes, natančno sto dni pred začetkom tekmovanja, na žrebu v Istri dobila tekmice. V predtekmovalni skupini A so še Hrvaška, Finska in Madžarska.