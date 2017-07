Argentinski in nemški Mayer finalista v Hamburgu

Hamburg, 29. julija - Argentinec Leonardo Mayer in Nemec Florian Mayer sta se uvrstila v finale teniškega turnirja v nemškem Hamburgu. Argentinec je v prvem polfinalnem dvoboju premagal rojaka Federica Del Bonisa s 6:3 in 7:5, v drugem polfinalnem dvoboju pa je Nemec Philipp Kohlschreiber predal dvoboj zaradi poškodbe stegenske mišice pri izidu 6:4 in 2:3.