V Riu de Janeiru bo za varnost skrbelo 8500 vojakov

Rio de Janeiro, 29. julija - Leto po olimpijskih igrah postaja Rio de Janeiro vedno bolj nevaren, vsak dan poročajo o streljanju, ropih in umorih. Brazilski predsednik Michel Temer se je zato odločil v mesto poslati 8500 vojakov, ki bodo v mestu skrbeli za red najmanj do konca leta. Prvi vojaki so v mesto prispeli v petek, poročajo tuje tiskovne agencije.