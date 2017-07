Japonsko-kitajski obračun v Nanchangu

Peking, 29. julija - Japonka Nao Hibino in Kitajka Shuai Peng se bosta pomerili v finalu teniškega turnirja v kitajskem mestu Nanchang (226.750 dolarjev nagradnega sklada). Hibino je v polfinalu ugnala domačinko Yafan Wang s 6:0 in 6:2, druga nosilka Pengova pa prav tako gladko rojakinjo Xinyun Han s 6:0 in 6:3.