Na cestah zastoji, na mejnih prehodih s Hrvaško čakalna doba

Ljubljana, 29. julija - Na cestah zaradi povečanega prometa že ves dan pričakovano nastajajo zastoji. Na mejnih prehodih so čakalne vrste. V Sečovljah in na mejnem prehodu Dragonja je treba po zadnjih podatkih za vstop in izstop iz države čakati dve uri, je razvidno s spletne strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.