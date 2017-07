Newyorški Muzej Whitney prejel arhiv slikarja Edwarda Hopperja

New York, 31. julija - Muzej Whitney je prejel arhiv ameriškega slikarja Edwarda Hopperja (1882-1967). Donacija obsega okoli 4000 enot - več kot 300 pisem, pa tudi liste in beležnice, fotografije in osebne dokumente. Arhiv je muzeju podarila družina Sanborn, ki je prijateljevala z umetnikom. Hopper velja za enega najpomembnejših ameriških umetnikov 20. stoletja.