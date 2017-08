Ratejeva v London odkrito po finale, Janežič ima zdravstvene težave (tema)

London, 2. avgusta - Na 16. svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo med 4. in 13. avgustom v Londonu, bo nastopilo sedem slovenskih predstavnikov, najvišje pa lahko posežeta Martina Ratej v metu kopja in Luka Janežič v teku na 400 m. Ratejeva se odkrito spogleduje s finalnim nastopom, Janežič pa ima težave z zdravjem in bi lahko nastop na SP celo odpovedal.