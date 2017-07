Za konec Ofema še srebrni teniški igralki in rokometaši

Gyoer, 29. julija - Slovenska reprezentanca med 14. in 18. letom je zadnji tekmovalni dan olimpijskega festivala evropske mladine osvojila še dve kolajni in skupno bero povišala na sedem. Danes so na zmagovalni oder stopili še rokometaši, ki so v finalu izgubili z Nemčijo 26:29 (15:14), srebro sta osvojili tudi teniški igralki Pia Lovrič in Živa Falkner.