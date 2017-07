Marohov Köln okraden v mondenem Kitzbühlu

Kitzbühel, 29. julija - Nemški nogometni prvoligaš Köln, v katerem igra tudi slovenski nogometaš Dominic Maroh, je doživel neprijetno presenečenje v svoji pripravljalni bazi v mondenem avstrijskem zimskošportnem centru Kitzbühlu. Nepridipravi so po petkovem treningu vlomili v kabini in ukradli petdeset parov nogometnih čevljev in 20 žog v skupni vrednosti 15.000 evrov.