Renner edini slovenski finalist na SP 2015 v Pekingu (ozadje)

London, 2. avgusta - Na 15. atletskem svetovnem prvenstvu med 22. in 30. avgustom v Pekingu je nastopilo osem slovenskih predstavnikov, Robert Renner (Kladivar) pa se je v skoku s palici edini uvrstil v finale in delil 13. mesto, v kvalifikacijah pa je s 5,70 m postavil slovenski rekord in izpolnil normo za olimpijske igre 2016.