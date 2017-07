Soigralci prepričevali Neymarja, naj ostane v Barceloni

Miami, 29. julija - Soigralci so po treningu na pripravah v ZDA prepričevali brazilskega zvezdnika Neymarja, naj ostane v Barceloni in naj ne podleže skušnjavi, da bi se preselil v francoski nogometni klub Paris St Germain, ki naj bi bil za prestop pripravljen plačati rekordnih 218 milijonov evrov. To se je zgodilo v pripravah na tekmo z Realom Madridom v Miamiju.