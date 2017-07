Dober borzni teden za Dow Jones, malce slabši za S&P 500 in Nasdaq

New York, 29. julija - V tednu polnem četrtletnih poslovnih poročil največjih ameriških podjetij se je najbolje obnesel indeks Dow Jones, v katerega so vključene delnice več takšnih podjetij. S&P 500 in Nasdaq sta malce zavrla rast, a na tedenski ravni nazadovala le minimalno. V sredo je odmevala odločitev centralne banke, ki je pustila obrestne mere pri miru.