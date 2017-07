Američanke ubranile naslov svetovnih prvakinj

Budimpešta, 28. julija - Vaterpolistke iz ZDA so ubranile naslov svetovnih prvakinj, potem ko so na današnji finalni tekmi v Budimpešti zanesljivo premagale Španke s 13:6 (2:1, 3:2, 5:2, 3:1). Za Američanke je to peta zmaga na svetovnih prvenstvih, v tekmi za tretje mesto pa so Rusinje ukanile Kanadčanke z 11:9 (3:3, 4:2, 2:2, 2:2).