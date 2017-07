Policija: Napadalec v Hamburgu je bil rojen v Združenih arabskih emiratih

Hamburg, 28. julija - Napadalec, ki je danes v Hamburgu z nožem po zadnjih podatkih do smrti zabodel moškega, šest pa jih je ranil, je bil rojen v Združenih arabskih emiratih in je star 26 let, je sporočila policija. Ob tem so dodali, da še ugotavljajo državljanstvo napadalca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.