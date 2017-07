Ministrstvo za zdravje: Že začeti postopki za podelitev specializacij se lahko nadaljujejo

Ljubljana, 28. julija - Na ministrstvu za zdravje zavračajo navedbe zdravniške zbornice, da novela zakona o zdravniški službi, po kateri zbornica ne bo več izdajala aktov o odobritvi in začetku specializacij, vpliva na postopke, ki so že v teku. Ti se nadaljujejo po prej veljavnih predpisih, novi postopki pa se bodo začeli izvajati januarja 2018, so pojasnili.