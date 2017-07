Dnevnik: Kreativci, pravice in kakovost (29. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Učiteljem se lahko to poletje dvojno smeje. Dogovor, ki so ga o delovnem času in delovnih obveznostih s pomočjo sindikatov dosegli z ministrico Majo Makovec Brenčič, ni le zmaga legitimnih učiteljskih interesov. Je tudi zmaga dobro organiziranega stanu nad vsenavzočim kapitalističnim odžiranjem prostega časa, v Dnevniku piše Ranka Ivelja.