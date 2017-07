Večer: Stran 280 (29. 7.)

Maribor, 28. julija - Dejstvo, da se zunanji minister Karl Erjavec in predsednik vlade Miro Cerar pogosto in z različnimi poudarki oglašata glede implementacije arbitražne razsodbe, predvsem pa glede načinov, kako Hrvaško pripraviti do njenega spoštovanja, vsekakor otežuje slovensko pot do efektivne razmejitve s Hrvaško, v Večeru piše Uroš Esih.