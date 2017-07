Na voljo 20 milijonov evrov spodbud za naložbe v kmetijstvo

Ljubljana, 28. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo dva javna razpisa za naložbe v kmetijstvo, za katera je na voljo 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Gre za naložbe v kmetijska gospodarstva ter v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Vloge se vlagajo od 21. avgusta do 29. novembra do polnoči.