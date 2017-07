Evropske borze s padci; evro in nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 28. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, potem ko so poslovni rezultati več podjetij razočarali, vlagatelji pa še pred koncem tedna unovčujejo dobičke. Evro se je medtem okrepil, rast so nadaljevale tudi cene surove nafte.