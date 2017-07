Ljubljanska borza: SBI TOP zaključil nad gladino

Ljubljana, 28. julija - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri vrednosti 811,45 točke, kar je 1,47 točke oz. 0,18 odstotka več kot v četrtek. Večina delnic v indeksu se je podražila, med njimi najbolj delnice Telekoma Slovenije. V rdečem so končale le delnice Gorenja in Krke, ki pa so sicer požele največ zanimanja.