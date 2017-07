Exxon mobil v drugem četrtletju skoraj podvojil dobiček

New York, 28. julija - Naftni velikan Exxon Mobil je v drugem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj podvojil dobiček na 3,4 milijarde dolarjev, prihodki pa so narasli za devet odstotkov na 62,9 milijarde dolarjev, saj so cene nafte na svetovnih trgovih narasle. Cene nafte so se namreč zvišale s povprečnih 45 na 53 dolarjev za 159-litrski sod.