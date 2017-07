Po poslušanju glasne glasbe v nočnih klubih NIJZ obiskovalcem svetuje odmor v mirnem okolju

Ljubljana, 29. julija - V poletnem času smo lahko v nočnih klubih in diskotekah, pa tudi gostinskih lokalih izpostavljeni glasni glasbi. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči vznemirjenost in poškoduje sluh. Na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravje (NIJZ) svetujejo, da si obiskovalci vsako uro vzamejo deset minut odmora in ga preživijo v mirnem okolju.