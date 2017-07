Koprski odbor SLS s predlogi za izboljšanje stanja na področju starejših

Koper, 28. julija - Mestni odbor SLS Koper je zaskrbljen zaradi prepočasnega reševanja potrebne oskrbe in pomoči naraščajočemu številu starejših, zato so na današnji novinarski konferenci predstavili ukrepe, s katerim bi izboljšali stanje. Menijo, da je Mestna občina Koper dolžna celostno obravnavati potrebe starejših in pospešiti razvojne načrte za najšibkejše.