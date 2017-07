V Avstriji z zvonovi opozorili na lakoto na vzhodu Afrike

Dunaj, 28. julija - V Avstriji so danes na usodo na milijone ljudi iz vzhodne Afrike, ki jih pesti velika lakota, opozorili z neobičajno akcijo, z zvonjenjem zvonov po vsej državi. Na vzhodu Afrike je 22,9 milijona ljudi odvisnih od pomoči s hrano. Posebej hude so razmere v Etiopiji, Keniji, Somaliji, Sudanu, Ugandi, Burundiju in Džibutiju.