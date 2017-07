Izteka se razpis za policiste nadzornike državne meje

Ljubljana, 31. julija - Izteka se razpis policije za policiste nadzornike državne meje. Razpis je policija objavila v začetku julija in bi se moral izteči 17. julija, a so ga podaljšali do konca meseca. Po uspešno zaključenem usposabljanju bo z izbranimi kandidati sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.