Hrvaški taksisti v protestih proti Uberju zaprli ceste do letališč

Zagreb, 28. julija - Hrvaški taksisti so danes v znamenje protesta proti nezakonitemu poslovanju Uberja na Hrvaškem blokirali ceste, ki vodijo do letališč pri Zagrebu, Splitu in Dubrovniku. Hrvaški minister za promet Oleg Butković je blokade letališč sredi turistične sezone označil za nesprejemljive, prišlo pa je tudi do incidenta.