Zdravniška zbornica zaradi blokade nastopa specializacij poziva k vnovični spremembi zakona

Ljubljana, 28. julija - Tudi v zdravniški zbornici opozarjajo na negativne posledice ta mesec sprejete novele zakona o zdravniški službi, po kateri zbornica ne izdaja več aktov o odobritvi in začetku specializacij, čeprav so nekateri postopki še v teku. To bo letos onemogočilo nastop specializacije polovici generacije, menijo in vlado pozivajo k še eni spremembi zakona.