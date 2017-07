Čaka nas eden od letošnjih prometno najbolj obremenjenih koncev tedna

Ljubljana, 28. julija - Zaradi začetka počitnic v nemških deželah Baden-Wuerttemberg in Bavarska ter skorajšnjih italijanskih kolektivnih počitnic je mogoče ta konec tedna na cestah od Avstrije in Italije proti mejama s Hrvaško in Madžarsko pričakovati precejšnjo gnečo. Na prometnoinformacijskem centru vsem, ki gredo na pot, svetujejo, naj se odpravijo dovolj zgodaj.