Srebro za Glušičevo in bron za Selaka v Brianconu

Briançon, 28. julija - Na uvodni tekmi svetovnega pokala v paraplezanju v francoskem Brianconu sta člana slovenske reprezentance Tanja Glušič in Gregor Selak znova stopila na oder za zmagovalce in se domov vrnila s srebrno in bronasto medaljo. Glušičeva in Selak sta bila uspešna že v začetku julija, ko sta na paraplezalnem mastersu v Imstu slavila dvojno zmago.