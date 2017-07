V Londonu prihodnje leto razstava o luksuznih križarkah

London, 31. julija - V Muzeju Victoria & Albert za prihodnje leto napovedujejo razstavo z naslovom Križarke - hitrost in slog. Prek ohranjenih kosov notranje opreme in posodja ter oblačil in drugih predmetov potnikov z nekaterih najbolj znanih križark bo pripovedovala o blišču na ladjah, kot sta bili Titanik ali Queen Elizabeth 2.