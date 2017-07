Ministrstvo z nasveti zavedenim spletnim potrošnikom

Ljubljana, 28. julija - Ponaredki so zaradi ugodne cene za marsikoga skušnjava, a je treba glede na možne negativne posledice, ki jih lahko prinese tak nakup, dobro premisliti, ali je prihranek vreden tveganja, opozarjajo na gospodarskem ministrstvu. Na spletni strani ministrstva so objavili tudi nasvete za tiste potrošnike, ki so bili pri nakupu zavedni.