Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 29. julija - Pri mariborski založbi Litera so izdali roman Andreja Tomažina Črvi, pri Mladinski knjigi pa delo izraelskega avtorja Yuvala Noaha Hararija Homo deus: Kratka zgodovina prihodnosti in mladinski roman Nataše Konc Lorenzutti Nisem smrklja. Založba Zala je izdala otroško delo nemških avtorjev Rafika Schamija in Wolfa Erlbrucha To ni papagaj!