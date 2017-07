Hrvaški gasilci rešili begunca, ujetega v bitumen

Zagreb, 28. julija - Gasilci v Kutini na Hrvaškem so potrebovali celo noč, da so rešili mladoletnika iz Afganistana, ki je bil ujet v bitumnu v železniškem zabojniku. Gasilci so z rokami ločevali milimeter po milimeter bitumna z najstnika, ob tem pa so morali biti previdni, da se ne bi tudi sami ujeli v lepljivo snov, ki jo sicer uporabljajo pri gradnji cest.