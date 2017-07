Na letni vrt metelkovske Gala hale letos tudi v avgustu

Ljubljana, 28. julija - V klubu Gala hala v ljubljanskem avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto so se odločili, da bodo letos prvič dogajanje na svojem letnem vrtu podaljšali v avgust. Program bo potekal od ponedeljka do petka, zadnjo soboto v avgustu pa ga bo sklenil koncert skupine Prismojeni profesorji bluesa, so sporočili iz kluba.