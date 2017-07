Popravljalni ukrepi na področju mladinske politike po oceni računskega sodišča zadovoljivi

Ljubljana, 28. julija - Popravljalni ukrepi ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter urada za mladino po reviziji učinkovitosti mladinske politike so po ocenah računskega sodišča zadovoljivi. Kot piše v porevizijskem poročilu, sta ministrstvo in urad v odzivnem poročilu izkazala potrebne aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti na področju mladinske politike.