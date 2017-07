Policisti ovadili mladoletnika zaradi požiga lesene lope v Colu

Ajdovščina, 28. julija - Ajdovski policisti so zaradi požiga lesene lope v bližini stanovanjske hiše v Colu pri Ajdovščini ovadili starejšega mladoletnika, ki je v policijskem zaslišanju dejanje tudi priznal. V lopi, ki je zagorela sredi julija, so bili sekanci, zaradi požara je bil lastnik oškodovan za približno 5000 evrov, so sporočili s PU Nova Gorica.