Delo: Obsedenost (28. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Kot predsedniški kandidat je Donald Trump mislil, da lahko izusti, kar mu pride na misel, ne da bi mu to škodovalo. V Beli hiši nadaljuje ceneno rutino, toda predsedovanje ni solističen nastop in negotovo je, koliko časa bodo republikanci še tiščali glave v pesek in prenašali samouničujoče vedenje, v Delu piše Sebastijan Kopušar.