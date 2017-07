Vodja ameriških skavtov se je opravičil staršem zaradi predsednika Trumpa

Washington, 28. julija - Vodja ameriških skavtov Michael Surbaugh se je v četrtek staršem in vsem, ki so povezani z organizacijo in jih je govor predsednika Donalda Trumpa na ponedeljkovem letnem rajanju užalil, iskreno opravičil. Trump je v Zahodni Virginiji pred desetletniki med drugim kritiziral medije, predhodnika in nasprotnico na lanskih volitvah.