Newyorške borze zaključile neenotno, Dow Jones z novim rekordom

New York, 27. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Indeks Dow Jones je dosegel nov vrh, trgovanje je končal pri 21.796,55 točke. Po mnenju analitikov so rast spodbudili dobički podjetja Verizon. Tehnološki indeks Nasdaq in indeks S&P 500 sta trgovanje zaključila v rdečem, za Nasdaq se je s tem končalo obdobje rekordov.