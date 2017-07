Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 7.)

Ljubljana, 27. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o odzivu hrvaškega premierja Andreja Plenkovića na sredino razsodbo sodišča EU glede odgovornosti Hrvaške za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito med migrantsko krizo. Poročale so še o spremembi letnice ustanovitve Univerze v Ljubljani in predaji akreditiva nove veleposlanice Srbije v Sloveniji.