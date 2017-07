Muslimanski verniki prvič po dveh tednih na Tempeljskem griču

Gaza, 27. julija - Muslimanski verniki so po dveh tednih danes prvič vstopili na območje Tempeljskega griča, svetega kraja v okupiranem Vzhodnem Jeruzalemu, potem ko je Izrael odpravil vse sporne varnostne ukrepe, zaradi katerih je prišlo do krvavih protestov. Z območja so sicer poročali o spopadih med izraelskimi policisti in Palestinci.