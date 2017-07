Kreischberg, 27. julija - Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki ga gosti avstrijski Murau, se je slovenska ekipa veselila prve kolajne. Kajakaši Anže Urankar, Tim Novak in Vid Debeljak so v ekipni tekmi klasičnega spusta osvojili bron.