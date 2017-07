Katičeva kritična do ministrskih kolegov glede urejanja položaja gasilcev

Ljubljana, 27. julija - Obramba ministrica Andreja Katič se je danes odzvala na nezadovoljstvo gasilcev z njihovim položajem. Gasilci in "druge sile" nosijo največje breme, ko gre za naravne in druge nesreče. "Ko pa je treba strniti moči in izboljšati njihov položaj, pa imamo vedno težave in nasprotovanja posameznih ministrstev," je bila kritična do kolegov ministrov.