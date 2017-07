Brescia, 27. julija - Na evropskem prvenstvu za gorske kolesarje v Italiji so podelili prvi komplet medalj. Štafetno dirko v krosu je tako kot lani dobila Švica, druga je bila Danska, za veselje navijačev pa so poskrbeli domači tekmovalci, ki so končali na tretjem mestu. Slovenije ni bilo na startu.