Evropske borze neenotno; evro navzdol, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 27. julija - Medtem ko indeksi na newyorškem Wall Streetu znova podirajo rekorde, so se tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi danes gibali neenotno. V ospredju so vmesni poslovni rezultati, ki so jih danes razkrila številna podjetja, ter močan evro, ki duši obete za izvoznike. Evropska valuta je zjutraj dosegla najvišjo raven od januarja 2015.