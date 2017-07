Vlada v prvih šestih mesecih letos realizirala 441 predpisov

Ljubljana, 27. julija - Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o normativni dejavnosti vlade v obdobju od 1. januarja do 30. junija letos. V tem času je realizirala 441 predpisov, od tega 76 predpisov iz pristojnosti DZ, 152 iz pristojnosti vlade in 213 iz pristojnosti ministrstev, so na vladi pojasnili v sporočilu za javnost po današnji seji.