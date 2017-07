Delovni čas in obveznost učiteljev odslej opredeljena v kolektivni pogodbi

Ljubljana, 27. julija - Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič in predstavniki šolskih sindikatov so podpisali spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, s katerimi se opredeljujeta delovni čas in delovna obveznost učiteljev. Gre za velik korak naprej v smislu zaupanja v izvajanje učiteljevega dela, je ocenila ministrica.