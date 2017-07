V Dolenjem Kamenju pri Novem mestu požar pod kozolcem povzročil za 20.000 evrov škode

Novo mesto, 27. julija - V vasi Dolenje Kamenje pri Novem mestu je davi zagorelo pod kozolcem. Gasilci so požar pogasili, ogenj pa je uničil tam shranjene slamo in bale sena, poškodoval novozgrajeni kozolec ter del kmetijske opreme. Oškodovanec ocenjuje, da naj bi bilo škode za približno 20.000 evrov, so na Policijski upravi (PU) Novo mesto povedali za STA.