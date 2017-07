Sirski uporniki po lastnih navedbah zavzeli polovico Rake

Damask, 27. julija - Sirske demokratične sile (SDF) so po lastnih navedbah iz rok skrajne skupine Islamska država zavzele polovico mesta Raka, ki velja za trdnjavo IS v Siriji. Eden od pomembnih trgov v mestu je pod obstreljevanjem, so sporočili iz SDF, ki ima v boju proti IS podporo ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.